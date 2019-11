Journal régional jeudi 28 novembre 2019 8h RCF Jerico Moselle PODCAST

Plus de 17 000 emplois industriels ont disparu entre 2010 et 2017 en Lorraine. ///



Un centre de recherches spatiales européen s'installera au Luxembourg. ///



Le maire de Metz présidera cet après-midi son dernier débat d’orientation budgétaire. Nous écouterons Bernard HEULLUY, nouvel adjoint en charge des finances. ///



Médias, la radio musicale FIP Strasbourg est menacée de fermeture. Nous écouterons Agnès STERNJAKOB, une des animatrices de la station. ///



Bertrand PICCARD a battu le record de distance, dans une voiture roulant à l'hydrogène! 778km entre Sarreguemines et Le Bourget, en passant par Metz, Luxembourg, et Bruxelles. ///



Municipales à Metz, sur proposition de la Commission Nationale d’Investiture, le Comité National d'Action "d'agir_la droite constructive", a pris la décision d'investir Jérémy ALDRIN pour les municipales des 15 et 22 mars. ///



Le service des urgences de Thionville a été fermé hier pendant une heure, suite à une agression à l'ammoniaque. ///



C'est samedi qu'aura lieu le lancement du livre "La grâce d'une cathédrale – Metz". En prélude à l’ouverture de l’année jubilaire, ce grand lancement public aura lieu samedi à 16h, avec séance de dédicace dans la cathédrale jusqu’à 18h30, en présence de nombreux auteurs de l’ouvrage. ///