Journal régional jeudi 9 janvier 2020 8h RCF Jerico Moselle PODCAST

La permanence parlementaire de Belkhir Belhaddad, député LREM, a reçu hier la visite d’une soixantaine d’avocats en colère. ///



Nouvelle journée de mobilisation syndicale ce jeudi, contre la réforme des retraites. Nous écouterons l'avis de Luc BARBIER, président de la FDSEA de Meurthe-Et-Moselle. ///



Suite de notre série de témoignages, sur la campagne des municipales à Metz. Nous écouterons Françoise GROLET, tête de liste "Rassemblement National". ///



La cour d'appel de Reims a condamné l’ancien médecin-inspecteur régional de la police à un an de prison avec sursis, pour agression sexuelle. Le mis en cause peut encore se pourvoir en cassation. ///



Nouvelle journée de mobilisation syndicale ce jeudi, contre la réforme des retraites. En Moselle, CGT, FO, FSU, et Solidaires, appellent à un rassemblements à Metz 14h place Mazelle. ///



L'enseigne japonaise de vêtement "Uniqlo" va quitter le Centre Commercial Muse, et pourrait déménager dans l'hypercentre de Metz. ///



En raison d’un préavis de grève, des perturbations sont à prévoir sur certaines lignes du réseau LE MET’. Ce matin, le dépôt été bloqué par des grévistes, impactant fortement le trafic. ///



La grève nationale est susceptible de perturber le fonctionnement des services municipaux. A Metz, si les parents ne peuvent pas garder ou faire garder leur enfant, la Ville organise un service minimum d'accueil sur inscription. ///



Forbach reste la 4è ville la plus peuplée de Moselle. Avec 21 858 habitants au dernier recensement, la sous-préfecture du Bassin houiller se classe derrière Metz, Thionville, et Montigny-lès-Metz, mais reste devant Sarreguemines qui en compte 21 232. ///



En foot, les 20è journées de Ligue 1 et Ligue 2, seront marquées par des actions contre le racisme dans les stades. La Ligue de Football Professionnel et ses 40 clubs lancent une campagne de sensibilisation avec ce message : « Au foot, la seule couleur qui compte, c’est celle de son équipe ». Un clip sera diffusé sur les écrans géants du stade à l’occasion du « derby de l’Est » FC Metz-RC Strasbourg, samedi 20h au stade St Symphorien. Les joueurs du centre de formation grenat ont eux aussi participé à une vidéo, qui a déjà été vue plus de 30 000 fois sur les réseaux sociaux! ///