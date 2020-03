Journal régional lundi 09 mars 2020 8h RCF Jerico moselle PODCAST

Une femme de 73 ans est décédée hier du coronavirus. Elle était originaire de Moselle. En Lorraine, 43 personnes sont maintenant infectées par le coronavirus, soit 25 cas de plus en 24 heures. ///

« Poursuivons notre mission au nom du Christ". C'est le thème de la quête diocésaine 2020, qui était lancée officiellement hier, 2è dimanche de Carême. Nous écouterons Mgr. Lagleize, évêque de Metz. ///

Et puis une plainte pour corruption déposée à Thionville, par la société Duho Immobilier. Le maire Pierre CUNY conteste tout favoritisme, et annonce qu'il va déposer plainte à son tour. ///