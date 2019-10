Journal régional lundi 14 octobre 2019 8h RCF Jerico Moselle PODCAST

L'acte 49 des gilets jaunes passait par Metz samedi. Environ 700 personnes ont défilé de la place Mazelle, vers le centre-ville. ///



2 secrétaires d’Etat seront aujourd’hui en Moselle. Amélie de Montchalin, secrétaire d’État chargée des affaires européennes, sera à Thionville et Yutz. Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’État auprès du ministre de l’Économie et des Finances, sera à Metz. ///



Le Conseil économique social et environnemental était réuni la semaine dernière à Metz. L'assemblée socio-professionnelles régionale a jugé “prématurées” les critiques de la Cour des comptes, épinglant la gestion du Grand Est. ///



A Thionville 400 opposants à l’usine de laine de roche Knauf manifestaient samedi, ils redoutent des nuisances et rejets polluants d'ans l'air. Knauf inaugurera sa nouvelle usine le 22 octobre. ///



Un projet à 40 M€ sur la commune de Sarreguemines. La ville travaille sur un projet de requalification des anciennes faïenceries. L’aménagement prévoit un casino, un hôtel 4 étoiles, un restaurant gastronomique, une salle de spectacle, et un musée. ///



La Chambre régionale des comptes réclame plus de transparence et de lisibilité dans la gestion du Conseil régional. Le rapport sera présenté vendredi en session plénière de la région Grand Est à Metz. ///



La Ville de Metz a participé à l’opération « Le jour de la nuit », dans la nuit de samedi à dimanche. 59 monuments messins ont été éteint, pour sensibiliser le public à la pollution lumineuse. ///



Le palmarès du 30e Festival du film arabe a été dévoilé samedi soir à Fameck. Le film tunisien « Fatwa » a été distingué comme meilleur long-métrage. Le film algérien Papicha a reçu le prix du jury jeune. Les projections se poursuivent jusqu’à mardi. ///



L’Agora fêtait ce week-end son 1er anniversaire. Plus de 90 000 personnes ont profité de l’Agora durant cette 1ère année. ///



En sport, handball, les messines ont remporté hier leur 2è match de Ligue des Champions, en allant battre Ferencvaros à Budapest 34 à 28. La gardienne Laura Glauser est sortie sur une civière, touchée au genou gauche. ///



Le lyonnais Julien Devanne a remporté hier le 10è Marathon Metz-Mirabelle, en 2 h 25 min et 38 centièmes. Chez les femmes, Christelle Larrière a battu son record personnel en 2h 46 min et 51 centièmes. Le record du nombre de participants a été battu pour l’épreuve de 42km, avec

1 878 coureurs. ///