Journal régional lundi 15 juillet 2019 8h RCF Jerico Moselle PODCAST

Qwant, le moteur de recherche en partie à Épinal pour concurencer Google, serait dans une situation financière compliquée selon Vosges Matin. ///



Les préparatifs vont bon train, pour le 30è anniversaire du “Grand-Est Mondial Air Ballons” à Chambley. Nous serons avec Philippe BURON-PILATRE, directeur du “Grand-Est Mondial Air Ballons”. ///



Les temps de parcours sont désormais affichés sur les panneaux dynamiques des autoroutes A31 et A33. ///



Metz réclame toujours une nouvelle école d’ingénieurs. Une conférence territoriale est prévue en octobre. ///



Le maire de Metz et des élus se sont baigné dans le Canal de Jouy. Le site sera aménagé en 2020. ///



Nancy et Newcastle célèbrent leurs 65 ans de jumelage. La cité des Ducs a inauguré samedi une toute nouvelle rue Newcastle, dans le prolongement la rue Charles-III. ///



Hier, les pompiers professionnels d’astreinte de Thionville ont "tagué" les véhicules d’intervention avec des slogans, dénonçant le manque de moyens. Un mouvement national de grève qui commence à s'étendre. Ils dénoncent des effectif en baisse, et un nombre d'interventions en hausse. ///



Ugo Humbert fait un bond au classement ATP de tennis. Le messin gagne 18 places après son 8è de finale à Wimbledon, il s'était incliné face au N°1 mondial Noval Djokovic, vainqueur du tournoi. Ugo Humbert, 21 ans, est désormais 48è joueur mondial, son meilleur classement. ///



Le FC Metz présentera pour la première fois le nouveau maillot Nike 2019-2020, et l’effectif, en public. Rendez-vous à partir de 18h Place Jean Paul II, devant la cathédrale. ///