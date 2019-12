Journal régional lundi 16 décembre 2019 8h RCF Jerico Moselle PODCAST

Metz a accueilli hier la lumière de Bethléem! Une célébration interreligieuse à la cathédrale Saint-Etienne. ///



La circulation des trains toujours perturbée ce lundi, en raison du mouvement de grève contre la réforme des retraites. ///



Des riverains se mobilisent contre le projet de centre logistique Amazon à Metz-Frescaty, une réunion publique aura lieu demain 18h à la salle des fêtes d'Augny. ///



Connaissez-vous “Metz Mécènes Solidaires”? Objectif : fédérer le mécénat local, et s'ouvrir aux particuliers. ///



Jean-Rottner, président du Grand Est, s’inquiète du retard pris par l’installation du nouveau système de sécurité européen ERTMS. ///



Le maire de Thionville Pierre Cuny, candidat à un nouveau mandat, relance l’idée d’un RER entre Nancy et le Luxembourg! ///



En foot, Le FC Metz a tenu en échec l’Olympique de Marseille samedi soir 1 but partout, devant plus de 20 000 spectateurs. Prochain match : samedi 20h45 en déplacement chez le 16è Dijon. ///



L’entraîneur du Metz Handball Emmanuel Mayonnade a été sacré champion du monde hier avec l’équipe nationale des Pays-Bas. ///



Le Musée départemental du sel à Marsal a été inauguré vendredi matin. Le musée, entièrement rénové et repensé, fait la part belle au numérique : réalité augmentée, casque 3D, salle immersive... tous les ingrédients sont réunis pour découvrir l’or blanc qui a fait la richesse de Marsal et du Saulnois, de façon ludique et pédagogique. ///