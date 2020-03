Journal régional lundi 2 mars 2020 8h RCF Jerico Moselle PODCAST

A Metz, la préfecture confirme que la liste de François GROSDIDIER a bien été validée. Jeudi, un courrier anonyme adressé aux candidats aux municipales affirmait que 2 candidats de la liste GROSDIDIER seraient inéligibles. ///

La liste de Xavier Bouvet a également été contestée, par Daniel Delrez et Philippe Casin. Xavier Bouvet n’exclut pas de déposer plainte pour dénonciation calomnieuse. ///

4 nouveaux cas de COVID19 ont été confirmés en Alsace. ///

Le Luxembourg est devenu hier le premier pays au monde à rendre ses transports gratuits. ///

A Thionville, Patrick LUXEMBOURGER a déclaré sa candidature à quelques minutes de la clôture. Il affrontera 6 concurrents, le maire sortant Pierre CUNY, Bertrand MERTZ, Guy HARAU, Stéphane REICHLING, Guy MAURHOFER, et Nadya DENGEL. ///

En foot, le FC Metz s’est imposé à Amiens 1 but à 0. Une victoire précieuse face à un concurrent direct pour le maintien en Ligue 1, grâce à un but de Farid BOULAYA. ///

En handball, les messines ont battu Bucarest hier en Ligue des Champions, 28 à 26. ///