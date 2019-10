Journal régional lundi 21 octobre 2019 8h RCF Jerico Moselle PODCAST

Retour très progressif à la normale sur le réseau ferré, après le “droit de retrait” exercé par certains agents ce week-end. En Lorraine : la SNCF annonce 1 TER sur 3 en moyenne. ///



Depuis quelques jours, les conducteurs peuvent emprunter le nouveau pont qui relie Cattenom à Kœnigsmacker. Le département veut donner un nom à ce pont, et fait appel à votre imagination! ///



En handball, les messines se déplaçaient hier chez les norvégiennes de Kristiansand en Ligue des Champions. Score final : 38 à 38. Les dragones sont en tête du groupe A. ///



Xavier Bouvet, candidat aux municipales à Metz, veut faire des transports en commun une de ses priorités. ///



Jérémy Aldrin, candidat à la mairie de Metz, présentait lui aussi quelques-unes de ses priorités. Il souhaite notamment une maison de la police municipale 24h/24 au centre-ville, place de la République. ///



Le salon Agrimax accueillera les Trophées de l’agriculture jeudi 24 octobre. Louis Bodin animateur météo de TF1 y dédicacera son dernier livre. ///



Le département et la Confédération des Petites et Moyennes Entreprises de Moselle lancent la campagne « Je consomme en Moselle ». ///



Le Centre international d’art verrier de Meisenthal a réalisé un objet commémoratif, pour les 800 ans de la cathédrale. Ce photophore sera vendu dès le 6 décembre en série limitée, au prix de 39 €. ///



La Moselle a obtenu le label « Terre de Jeux 2024». Une reconnaissance de l’implication sportive du Département, qui pourrait aussi l’aider à accueillir des délégations pour les Jeux Olympiques Paris 2024. ///



En foot, le FC Metz s'est imposé samedi soir face à Nantes 1-0, grâce à un but d’Habib Diallo, le 7è cette saison. Prochain match dès samedi, en déplacement à Lyon. ///



Un prêtre missionnaire mosellan en Inde, pourrait être canonisé. Le diocèse de Miao en Inde a ouvert une commission d’enquête diocésaine pour la canonisation de Nicolas Krick. Ce prêtre missionnaire avait été assassiné à la frontière du Tibet en 1854 avec un autre prêtre : Augustin-Etienne Bourry. ///



Réunis jeudi et vendredi à Metz, les conseillers régionaux ont notamment abordé la suppression de 143 trésoreries dans le Grand Est. ///