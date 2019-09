Journal régional lundi 23 septembre 2019 8h RCF Jerico Moselle PODCAST

A Metz, 150 personnes ont manifesté pour le climat vendredi, 800 samedi matin, et 1 500 à Nancy. ///



Bruno Le Maire était vendredi en Moselle. Le ministre de l’économie a visité l’usine PSA de Trémery, et évoqué la future création d’une usine de batteries pour véhicules électriques. ///



Jean ROTTNER, président de la région Grand-Est, médecin de formation, va renforcer le service des urgences du CHU de Mulhouse. ///



La permanence du député LREM Christophe AREND a été vandalisée pour la 3è fois à Forbach. ///



Menacé de mort au Nigeria en raison de son orientation sexuelle, et soutenu notamment par l’association messine « Couleurs gaies », Michael Okoruele vient d’obtenir le droit d’asile en France. ///



Une équipe de malfaiteurs a été interpellée la semaine dernière. Ils volaient des voitures de luxe et des coffres-forts. ///



Le Nouveau Monde du parc animalier de Sainte-Croix, a été inauguré officiellement samedi. Une nouvelle zone de 8 hectares et demi dédiée à la faune nord-américaine, avec 28 nouveaux hébergements au plus près des animaux. ///



Baccarat 2019, exercice militaire de grande ampleur, se poursuit sur le 1/4 Nord-Est. Il mobilise notamment les régiments d'hélicoptères de combat d’Étain et Phalsbourg, et des fantassins de la Légion étrangère, en Meuse et Moselle. ///



En sport, football, le FC Metz se rapproche de la zone rouge, après sa défaite 2-1 face à Amiens. Les grenats sont 18è avec 4 points, et se déplaceront à Saint-Etienne mercredi à 19h, avant de recevoir Toulouse samedi à 20h. ///



En handball, les messines ont remporté une 6è victoire en 6 matchs de championnat, 36 à 23 à Mérignac. Les dragonnes sont en tête de la ligue féminine, à égalité avec Brest. ///



Enfin en tennis, l’Open de Moselle a été remporté hier par Jo-Wilfrid TSONGA aux Arènes de Metz. Il était opposé au slovène Bedene. Victoire du manceaux 7-6, 6-7, 3-6. C'est la 4è victoire à Metz pour Tsonga, déjà vainqueur en Moselle en 2011, 2012, et 2015. ///