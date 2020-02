Journal régional lundi 24 janvier 2020 8h RCF Jerico Moselle PODCAST

Richard LIOGER, candidat aux municipales à Metz, dénonce "des méthodes ignobles et antidémocratiques ». Des autocollants en forme de croix gammées ont été placardés sur sa permanence. ///

Municipales à Metz toujours, Béatrice AGAMENNONE présentait sa liste et sa vision pour le rayonnement de la ville, nous l'écouterons. ///

Et puis la région Grand-Est a été attaquée pendant plusieurs jours par un virus informatique, de type rançongiciel. Il a perturbé une grande partie du service administratif la semaine dernière. ///