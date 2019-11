Journal régional lundi 25 novembre 2019 8h RCF Jerico Moselle PODCAST

L'émotion est grande à Folschviller, après l'incendie d'une habitation samedi. 2 enfants de 5 et 15 ans ont trouvé la mort. ///



Près de 800 personnes ont manifesté samedi dans les rues de Metz, pour dire stop aux violences faites aux femmes. ///



La 35e campagne d’hiver des Restos débute cette semaine. Nous écouterons Alain MAURICE, président des Restos du Coeur de Moselle-Ouest. ///



Muriel Penicaud, ministre du Travail, était à Metz pour parler de formation. L’occasion de présenter la nouvelle appli « MonCompteFormation ». ///



La chaîne allemande de supermarchés discount « Norma » vient d’installer son siège national à Sarrebourg. ///



Municipales à Metz, des contacts entre Richard Lioger, tête de liste « La République En Marche », et Jérémy Aldrin chef de file local du parti « Agir », membre de la majorité présidentielle. ///



Municipales toujours, Xavier Bouvet inaugurait son local de campagne en Fournirue, à 2 pas de l’hôtel de ville. ///



La Fédération des commerçants de Metz a une nouvelle présidente. Isabelle Toufanie, directrice du magasin Printemps succède à Alain Steinhoff, qui occupait cette fonction depuis 15 ans. ///



Le Sentier des lanternes a ouvert ses portes vendredi, au Conseil Départemental de la Moselle, non loin de la préfecture à Metz. ///



En foot, Le FC Metz a fait match nul samedi face à Reims, 1 partout. Au classement : les grenats sont 18èmes. Prochain match : samedi prochain, en déplacement à Nîmes. ///



Et puis MERCI ! Vous avez été nombreux à participer à notre semaine Radiodon, et aux portes ouvertes-samedi, pour soutenir votre radio locale RCF Jerico Moselle. Il reste un peu plus d'un mois pour atteindre l'objectif, trouver près de 50 000€ pour boucler le budget de notre radio. Vous pouvez encore envoyer vos chèques, à RCF Jerico Moselle, 4 Avenue Jean XXIII, 57000 Metz. ///