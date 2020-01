Journal régional lundi 27 janvier 2020 8h RCF Jerico Moselle PODCAST

Dominique Gros, maire de Metz, prend position pour Xavier Bouvet aux municipales. ///

Après le démantèlement d’un bidonville rue Louis-le-Débonnaire à Metz, un autre campement a vu le jour à Metz-Borny. La fondation Abbé Pierre a interpellé un représentant du gouvernement, vous l'entendrez. ///

Et puis il y avait encore plus de 2 500 manifestants vendredi à Metz, contre la réforme des retraites. Des heurts ont éclaté en fin de cortège, bilan : 3 policiers blessés, et 3 manifestants interpellés. ///