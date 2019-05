Journal régional lundi 27 mai 2019 8h RCF Jerico Moselle PODCAST

Les élections européennes, en Lorraine, résultats et réactions dans ce journal avec Françoise GROLET (Rassemblement National) Guy HARAU (Europe Ecologie Les Verts) et Brahim Hammouche (Mouvement Démocrate) ///



Le Luxembourg inflexible, pas question de donner à la France un nouveau délai pour équiper ses trains du système de sécurité européen ERTMS. ///



Une centaine de personnes, dont des lycéens et étudiants, participaient vendredi à une nouvelle « marche pour le climat » à Metz. ///



Par ailleurs, une militante vient d’être condamnée à 135 € d’amende, pour avoir participé à une autre marche pour le climat à Metz le 4 mai à la veille du G7 de l’environnement. ///



En sport, handball, Metz a remporté sa 9e Coupe de France en battant Brest 34 à 24.

Déjà championnes de France, les Messines réalisent donc le doublé coupe-championnat. ///



En football, le FC Metz présentera ce soir officiellement à la presse son projet de rénovation du stade St Symphorien. Un projet revu à la hausse, reconstruction de la tribune Sud, mais aussi fermeture des 4 angles, pour un budget doublé à 65M€. La tribune Sud devrait être démolie cette semaine. ///