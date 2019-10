Journal régional lundi 28 octobre 2019 8h RCF Jerico Moselle PODCAST

Céleste Lett ne briguera pas un nouveau mandat de maire de Sarreguemines en mars prochain. ///



Le salon Agrimax de Metz a été l'occasion de créer une association professionnelle, rassemblant l’ensemble des acteurs de l’élevage du Grand-Est. Nous écouterons Jean-Luc Pelletier, 1er vice-président de la chambre régionale d'agriculture. ///



70 films présentés, 21 en compétition... le festival du Film italien de Villerupt a débuté, cette 42e édition se déroule jusqu'au 11 novembre. ///



Le Zoo d’Amnéville a t’il fiché des salariés, et des activistes de la cause animale? Selon le Républicain Lorrain, le zoo aurait tenu une liste de personnes ayant connu des problèmes professionnels ou en raison de leur militantisme pour la cause animale. ///



Dans l'affaire des militants de Greenpeace qui s'étaient introduits dans la centrale nucléaire de Cattenom, un nouveau procès en appel aura lieu mercredi à Metz. ///



Les 2 000 choristes ont enchanté le Galaxie d’Amnéville! Dirigés par Jacky LOCKS, ils étaient accompagnés par un orchestre symphonique, et ont assuré le spectacle aux côtés de Catherine LARA, Amir, Florent Mothe et Michaël Gregorio. ///



Béatrice Agamennone n’est plus référente départementale de La République en Marche. Elle a aussi été suspendue de ses fonctions au bureau exécutif et au comité politique du mouvement. ///



Un artisan boulanger messin en compétition pour le meilleur croissant de France. Henri Lemoine participe au premier concours national du meilleur croissant au beurre, cette semaine en région parisienne. ///



En sport, handball, les messines ont battu Nice samedi 31 à 24. Les dragonnes se déplaceront à Brest mercredi, et accueilleront les norvégiennes de Kristiansand dimanche à 20h45 en Ligue des Champions. ///



En foot, le FC Metz s’est incliné à Lyon 2-0. Les grenats reculent à la 19è place, et recevront Brest mercredi en coupe de la Ligue, à 21h05. Prochain match de championnat dès samedi, avec la réception de Montpellier. ///



En Ligue 2, Nancy et Lens ont fait match nul 0 à 0. Les hommes de Jean-Louis GARCIA sont 10è, à seulement 2 points de la 5è place. ///