Journal régional lundi 3 février 2020 8h RCF Jerico Moselle PODCAST

Un mosellan est arrivé en France hier, avec le 2è avion de rapatriés en provenance de Wuhan en Chine. ///

Mobilisation contre la réforme des retraites, 2 000 compteurs électriques Linky ont été déconnectés samedi par des grévistes à Thionville, Jœuf et Rehon. ///

En foot, le FC Metz a battu Saint-Etienne hier pour la 22è journée de Ligue 1. Victoire 3 à 1 grâce à un doublé d’Opa Nguette, et un but d'Habib Diallo. ///