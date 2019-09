Journal régional lundi 30 septembre 2019 8h RCF Jerico Moselle PODCAST

Près de 200 gilets jaunes ont défilé samedi à Forbach. Des gilets jaunes venus de Moselle, Meurthe-et-Moselle, Alsace, ou encore des allemands venus de Sarrebruck. ///



A Nancy, une manifestation avait lieu samedi contre le projet de centre d'enfouissement de déchets nucléaires Cigéo à Bure. ///



La 2è édition de "Cinématerre", festival international du film écologique, se tiendra du 21 au 24 novembre au cinéma KLUB de Metz. ///



Christophe Castaner était vendredi en Moselle. Le ministre de l’Intérieur a fait escale à Forbach, pour visiter le commissariat. A Metz, le ministre est venu pour un séminaire sur la prévention des suicides dans la police. ///



Un Woippycien de 47 ans jugé dangereux par les services de renseignement devait être expulsé vers l’Algérie, il a finalement été laissé libre pour un vice de procédure. Il manquait dans le dossier une évaluation de son état de vulnérabilité, car il souffre de schizophrénie. ///



Nathalie Griesbeck s’exprimera demain soir, sur une éventuelle candidature à la mairie de Metz. Demain également, le bureau national du parti socialiste dévoilera son investiture à Metz. ///



Florian Philippot candidat à Forbach aux municipales. Le président du parti « Les Patriotes » était arrivé en tête au premier tour en 2014, pour l’étiquette Front National. ///



Le Département épinglé par le défenseur des droits, pour la prise en charge des mineurs non accompagnés. Le département rétorque qu’il consacre 12 M€ par an aux mineurs isolés, et indique que l’évaluation se fait avec la préfecture. ///



En sport, football, le FC Metz a concédé le match nul dans les arrêts de jeu samedi, 2 buts partout face à Toulouse. Au classement : les grenats sont 17è avec 8 points. Prochain match dès samedi en déplacement à Brest. ///



En handball, le championnat cède sa place aux qualifications de l’Euro 2020. 5 messines ont rejoint leur sélection. Les bleues ont battu hier l’Islande 23 à 17. ///



8 spectateurs ont été exclus du dernier Moselle Open de tennis, suspecté d’avoir enfreint les règles sur les paris sportifs. ///



La 84e Foire internationale de Metz a été inaugurée vendredi. 600 stands, 50 000 m² d’exposition, 1 500 marques, c’est « le plus grand magasin » du Grand Est pendant 11 jours. Le Vietnam est l’invité d’honneur de cette foire. A noter aussi un stand consacré aux 800 ans de la cathédrale de Metz. Un gâteau anniversaire a été créé pour l’occasion par les artisans pâtissiers, confiseurs, chocolatiers et glaciers de Moselle. Une douceur à base de pâte à choux, agrémenté d’un craquelin couleur pierre de Jaumont, et fourré d’une mousseline praliné noisette. Reste aux visiteurs de la foire à lui trouver un nom : Pralin du Graoully, Joyau de la Mutte, ou chou Saint-Étienne, les visiteurs peuvent voter sur le village de l’artisanat. ///