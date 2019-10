Journal régional lundi 7 octobre 2019 8h RCF Jerico Moselle PODCAST

Les agriculteurs appellent à des blocages dans tout le pays mardi 8 octobre, notamment en Lorraine. ///



Les élèves du collège Doisneau de Sarralbe vont pouvoir parler à un astronaute de la station spatiale internationale. ///



Le Général de corps d'armée Christian BAILLY, nouveau gouverneur militaire de Metz, rencontrait la presse. Il a réagit à la polémique sur le "blues" de certains militaires de l'opération Sentinelle, nous l'écouterons. ///



Un woippycien visé par un arrêté d’expulsion vers l’Algérie et remis en liberté il y a une semaine par un juge, a finalement été placé en centre de rétention administrative. L’homme est suivi par les services de renseignements depuis 2014, suite à des actes antisémites contre la synagogue de Metz. ///



17M€, c’est le montant de l’endettement de la communauté de communes du Saulnois. ///



Les obsèques de Jean-Michel Toulouze, Adjoint au Maire de Metz chargé des finances seront célébrées cet après-midi à 14h30, en l'église Saint-Simon-et-Saint-Jude à Metz. ///



« NOE-NOAH », un projet européen et de la région pour l’inclusion sociale, la culture, et l’écologie. Plus de 4 millions d’euros sont attribués à ce projet transfrontalier. ///



En sport, football, le FC Metz s’est incliné samedi à Brest, 2-0. 5è défaite en 9 matchs pour les grenats, qui sont désormais derniers de Ligue 1. Prochain match vendredi 18 octobre, en déplacement à l’AC Ajaccio. ///



En handball, les messines débutaient hier leur parcours en Ligue des Champions, en recevant les croates de Koprivnica. Score final : 40 à 26 pour les dragonnes, qui débutent parfaitement leur campagne européenne ! ///



Malgré la pluie, 350 à 400 personnes ont participé hier à la 1ère édition du "Rose and Roll tour" à Metz. Une balade de 15km dans le cadre d’Octobre rose, pour sensibiliser au dépistage du cancer du sein. ///