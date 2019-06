Journal régional mardi 11 juin 2019 8h RCF Jerico Moselle PODCAST

La Pentecôte, fête chrétienne marquant la descente de l’Esprit-Saint sur les apôtres, a été l’occasion pour de nombreux jeunes et adultes de recevoir le sacrement de la Confirmation, reportage à suivre. ///



Suite de notre série de témoignage sur les 800 ans de la Cathédrale de Metz, les festivités débuteront dans un peu moins de 6 mois. Nous lèverons le voile avec Dominique GROS maire de Metz, et Jean-Luc BOHL président de Metz-Métropole. ///



La “Super Semaine de la Propreté” a débuté hier, et se poursuit jusqu'au 15 juin. Les habitants peuvent devenir des “ambassadeurs” de la propreté, nous dira l'adjoint au maire Jean-Louis LECOCQ. ///