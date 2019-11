Journal régional mardi 12 novembre 2019 8h RCF Jerico Moselle PODCAST

On connait le nom de la nouvelle directrice du Centre Pompidou-Metz. Chiara Parisi sera nommée officiellement le 28 novembre. ///



Les transports en commun de Forbach vont devoir payer 64 000 € à un ancien chauffeur. ///



Montigny-Lès-Metz organise demain soir une réunion de concertation, pour la requalification du Quartier Lizé. Le maire Jean-Luc BOHL nous dira tout sur ce futur écoquartier. ///



Commémoration hier de l’Armistice 1918, avec la traditionnelle célébration du “Te Deum” à la cathédrale Saint-Etienne. Nous écouterons Mgr Lagleize, évêque de Metz. ///



L’usine de rails d’Hayange pourrait passer sous pavillon chinois. ///



Le Sillon lorrain, réuni vendredi à Nancy, a réclamé une plus grande justice fiscale avec le Luxembourg. ///



Nathalie Griesbeck, ex eurodéputée Modem, doit se justifier sur l’emploi d’une de ses attachées parlementaires comme standardiste à Paris. Elle dispose encore de recours. ///



Emmanuel Lebeau a annoncé sa candidature aux municipales à Metz. Il promet 9 axes, et 14 idées nouvelles, qu’il dévoilera plus tard, ainsi que la composition de son équipe. ///



François Grosdidier présentait son programme pour l’enseignement supérieur. ///



Un meurthe-et-mosellan et son fils ont été retrouvés morts dimanche dans la Somme. ///



Un homme suicidaire a tiré au fusil sur la police samedi soir à Montigny-lès-Metz. ///



Un hayangeois de 71 ans a été retrouvé mort dans la rivière Moselle. Otello Lopico était recherché depuis le 28 octobre. ///



En sport, handball, les messines se sont assurées la 1ère place du groupe en battant les croates de Koprivnica en Ligue des Champions. Dernier match du tour préliminaire samedi 19h30 aux Arènes, face à Budapest. ///



En foot, le FC Metz n’est plus relégable, après la 13è journée de Ligue 1. Les grenats sont allés faire match nul samedi à Lille 0 à 0, et remontent à la 17è place avec 13 points. Place à la trêve internationale, les grenats retrouveront le stade St Symphorien le 23 novembre contre le Stade de Reims. ///