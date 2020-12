Journal régional • Mardi 15 décembre à 8h

Le journal de la rédaction de RCF en Alsace et en Lorraine, le mardi 15 décembre 2020 à 8h.

Et à la une de l'actualité... des médiateurs Covid pour faire de la pédagogie à Strasbourg, le secours catholique de Bar-le-Duc en Meuse s'organise pour les fêtes de fin d'année, les chiffres de l'INSEE sur l'impact du covid sur tourisme, et la reprise du sport amateur en intérieur.

À la présentation : Adrien Beaujean.