Journal régional mardi 15 octobre 2019 8h RCF Jerico Moselle PODCAST

À Forbach, la communauté Emmaüs a reçu un legs de 950?000 euros. La Croix rapporte qu'il a été donné par une femme veuve et sans enfant, habitante de Creutzwald, décédée en 2017. ///



Les réactions sont nombreuses, au 7è jour de l'intervention militaire turque en Syrie. Le médecin messin Raphael PITTI est impliqué de longue date dans l'aide humanitaire au peuple syrien, nous l'écouterons. ///



Amélie de Montchalin, secrétaire d’État chargée des Affaires européennes, était hier à Thionville et Yutz. Elle a rappelé la volonté du gouvernement de remettre la formation professionnelle au premier plan. ///



Suite de notre série de témoignages, sur les liens entre l'école et le monde de l'entreprise, nous entendrons Paul ARKER Président de l’association d’Enseignement Scientifique Technique et Economique. ///



Une agression a eu lieu dimanche au petit matin, au centre-ville de Metz. Un militaire de 20 ans qui regagnait son régiment a été agressé à la sortie d’une discothèque en Nexirue. ///



Mauvaise nouvelle pour le Metz Handball et l'équipe de France, la gardienne Laura Glauser, blessée au genou, souffre d'une rupture partielle des ligaments croisés. Elle est d'ores et déjà forfait pour le Mondial au Japon en décembre. Si une opération était nécessaire, elle pourrait être absente jusqu’à 6 mois. ///