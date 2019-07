Journal régional mardi 16 juillet 2019 8h RCF Jerico Moselle PODCAST

Une saisie record de drogue sur l’A31. Les douaniers de Thionville ont trouvé 495 kilos de résine de cannabis, et 33 kg d’herbe dans un poids lourd à Mondelange. ///



Depuis hier, les temps de parcours sont affichés sur les panneaux dynamiques des autoroutes A31 et A33. ///



Nous vous en parlions dès hier, le maire de Metz Dominique GROS, et des élus, se sont baigné vendredi dans le Canal de Jouy. Et pour le Grand Public, c'est pour quand? Dominique GROS nous répond. ///



Le Livre sur la Place se prépare déjà à Nancy, 500 auteurs sont attendus Place Stanislas à la rentrée. ///



Un homme retranché a été interpellé par les policiers d'élite du Raid à Metz-Sablon. ///



En football, le FC Metz jouera en amical contre les belges de Charleroi à 18h, sur le terrain d'Homécourt. ///



L'AS Nancy Lorraine Jouera à Saint-Dizier à 18h, contre Troyes. Nancy vient de passer la barre des 5000 abonnés en Ligue 2. ///