Journal régional mardi 17 décembre 2019 8h RCF Jerico Moselle PODCAST

En raison d'un appel à la grève nationale lancé pour ce mardi, le fonctionnement des services municipaux est susceptible d'être perturbé, notamment à Metz qui organise un service minimum d'accueil dans 4 écoles. ///



Nouvelle journée interprofessionnelle de grèves et de manifestations sur les retraites, la CFDT manifestera à 9h Place de la Comédie, les autres syndicats à 14h Place de la Gare. Nous écouterons Alexandre TOTT, secrétaire départemental Force Ouvrière. ///



Vendredi soir l'hôtel de ville de Metz accueillait une cérémonie, pour célébrer l'obtention du label "ville créative Unesco pour la musique". ///



Une nouvelle muséographie et de nouveaux espaces pour le Musée départemental du Sel à Marsal dans le Saulnois! ///



En raison de la grève liée aux retraites, les éditions papier des journaux Le Républicain Lorrain L'Est Républicain et Vosges Matin n'ont pas pu être imprimées sur le site d'impression d'Houdemont. ///



Le diocèse de Metz recrute un ou une référente écologie intégrale. Dans le prolongement de "Laudate Si", l’encyclique du pape François sur "la sauvegarde de la maison commune", et à la demande de Mgr Lagleize, le service diocésain de la Charité recherche une personne pour sensibiliser les communautés locales au souci de la "maison commune", la question écologique et toutes ses composantes. Candidatures à adresser à M. le directeur du Service diocésain de la Charité, Maison de la solidarité, 6 boulevard Paixhans à Metz. ///