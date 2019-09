Journal régional mardi 17 septembre 2019 8h RCF Jerico Moselle PODCAST

Un féminicide à Creutzwald, le corps d’une sexagénaire a été retrouvé hier matin, dans un appartement de la cité Maroc. ///



Un CRS messin aurait été filmé en train de matraquer un gilet jaune à la tête, samedi à Nancy. ///



Jamy GOURMAUD, l'inoubliable animateur de "C'est pas sorcier" sur France 3, était le week-end dernier à Metz et Nancy. Nous l'écouterons dans ce journal. ///



Politique, le Parti Socialiste a indiqué en conférence de presse qu'il sera candidat au municipales partout où c'est possible en Moselle. ///



Du côté de "La République En Marche", Béatrice Agamennone référente du mouvement en Moselle, a souhaité que les investitures nationales pour les grandes villes dont Metz soient annoncées rapidement. ///



Les avocats de Metz, Thionville, et Sarreguemines, étaient hier appelés à la grève. Une grève des audiences, pour protester contre le projet de réforme des retraites. ///



Le championnat de France de handball féminin a enfin un diffuseur TV. Après la fin du contrat avec Be In Sport, un accord devrait être annoncé aujouird'hui avec la chaîne "Sport en France", disponible sur les box et internet. ///



En tennis, le messin Ugo Humbert connaît désormais son adversaire du premier tour. Il affrontera l'Allemand Yannick Maden, vainqueur hier du français Nicolas Mahut. ///