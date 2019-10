Journal régional mardi 1er octobre 2019 8h RCF Jerico Moselle PODCAST

Un logiciel de radiothérapie défaillant, mis en cause par l'Autorité de Sûreté Nucléaire, a été suspendu au Centre privé de radiothérapie de Metz. ///



Journée nationale de deuil hier, suite au décès de l'ancien président Jacques CHIRAC jeudi dernier. Les élus mosellans se souviennent, nous écouterons François Grosdidier, Patrick Weiten, et Jean-Luc Bohl. ///



La circulation du centre-ville de Maizières-Lès-Metz va être repensée, en prévision notamment de l'arrivée sur la commune du futur hôpital privé Claude BERNARD. ///



Une femme était hier soir entre la vie et la mort, après avoir été heurtée par un TER à Ars-Sur-Moselle. ///



L’Inspection générale des bibliothèques estime qu’il est urgent de créer une nouvelle médiathèque à Metz. La Ville a lancé une étude. ///



Le président de la République, Emmanuel Macron, sera à Strasbourg en fin de matinée. Il est attendu pour un discours au Conseil de l’Europe, à l’occasion des 70 ans de l’institution. ///



En tennis, la française Tatiana Golovin reprendra la compétition après 11 ans de pause, au tournoi de Luxembourg du 12 au 20 octobre. L'ex-numéro 12 mondiale, âgée de 31 ans, s'était retirée des courts en 2008 à cause d'une maladie inflammatoire des articulations. L'ancienne N°1 mondiale russe Maria Sharapova a reçu une invitation pour le tableau final. ///