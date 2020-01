Journal régional mardi 21 janvier 2020 8h RCF Jerico Moselle PODCAST

Fin du suspense à Sarrebourg, le maire LR Alain Marty briguera bien un nouveau mandat. ///



François GROSDIDIER, candidat aux municipales à Metz, présentait hier matin ses mesures pour la jeunesse, nous l'écouterons. ///



Et puis selon une étude de l'association Villes et villages publiée par le Journal Du Dimanche, Peltre est le village de France de moins de 2000 habitants où on vit le mieux! ///