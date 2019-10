Journal régional mardi 22 octobre 2019 8h RCF Jerico Moselle PODCAST

Nouvelle démonstration de force des agriculteurs aujourd'hui, la FNSEA et les Jeunes agriculteurs veulent converger vers les préfectures et sous-préfectures. ///



Les élus régionaux ont pu débattre sur les rapports de la Cour des Comptes épinglant la gestion du Grand Est. Nous écouterons Marc SEBEYRAN, Vice-Président de la Région en charge des Finances. ///



A Jarny, le lycée Jean Zay a accueilli la semaine dernière une conférence sur le harcèlement en milieu scolaire, reportage à suivre. ///



Les polices de plusieurs pays participaient à un exercice anti-terroriste à Chatel-Saint-Germain. ///



L’usine de laine de roche du groupe allemand "Knauf" sera inaugurée aujourd'hui à Illange. L’association "Stop Knauf Illange" appelle à un rassemblement aux portes du site. ///



2 policiers relaxés après le suicide d'un collègue. Ils étaient jugés pour avoir placé un dispositif de surveillance dans le véhicule d'un collègue, qui s'est ensuite donné la mort. ///



La région Grand Est commande 30 trains transfrontaliers à Alstom, pour un montant de 376 millions d'euros. Une commande présentée comme “la plus importante commande européenne de trains transfrontaliers”. ///



Au Luxembourg, le terminal de Bettembourg-Dudelange va bientôt accueillir un train test de marchandises parti de Chengdu, en Chine. L'exploitant “Chengdu International Railway Service” cherche à savoir si cette liaison Chine-Bettembourg-Dudelange, peut être rentable. ///