Journal régional mardi 25 juin 2019 8h RCF Jerico Moselle PODCAST

Le préfet de la Moselle, Didier MARTIN, annonce le déclenchement du Plan Canicule de niveau 3 dans le département de la Moselle. ///



La semaine dernière, Pierre Cuny, maire de Thionville, demandait un jour de télétravail par semaine pour les frontaliers, nous écouterons ses explications. ///



Le Seven Casino d'Amnéville a inauguré un nouvel espace "accueil et jeux". Nous entendrons le maire Eric MUNIER, et les responsables du groupe Tranchant, il nous diront comment ce casino compte rester parmi les 5 plus importants de France. ///



Pas de hausse du prix du ticket de bus à Metz-Métropole, ainsi en ont décidé les conseillers communautaires hier soir. ///



Le FC Metz reprendra l'entraînement lundi, dans son nouveau centre d'entrainement à Frescaty. Dès jeudi les joueurs investiront la salle des les Arènes, pour des tests physiques. Reprise de la Ligue 1 le 10 Août, avec pour commencer un déplacement au Racinc Club de Strasbourg. ///



Une opération anti-drogue avait lieu hier en Moselle-Est, à Forbach, Behren, et Freyming-Merlebach. Bilan : 5 interpellations par la gendarmerie. ///



Le temps pour ce mardi… toujours caniculaire, déjà 17 à 20° au petit matin. Le mercure grimpera encore cet après-midi, jusqu'à 36°. On devrait même atteindre 38° mercredi et jeudi, la Lorraine est placée en vigilance orange canicule par Météo France. ///