Journal régional mardi 3 septembre 2018 8h RCF Jerico Moselle PODCAST

Dominique GROS, maire de Metz, est le premier invité de la saison dans "Politiquement Votre" sur RCF. Interrogé sur sa succession, l'accueil des réfugiés, ou encore l'avenir de la métropole, nous l'écouterons dans ce journal. ///



Les opposants à l'usine de laine de roche "Knauf" à Illange ne baissent pas les armes. Nous écouterons Guy Vignard, président de l'association "Stop Knauf", qui veut réaliser ses propres mesures de la qualité de l'air. ///



Lancement du Grenelle des violences conjugales en Moselle. ///



Galère pour les frontaliers hier matin, des TER ont été supprimés entre Metz et Luxembourg. ///



"Pépinière en vert", au Parc de la Pépinière de Nancy, samedi et dimanche. La Confrérie de Saint-Fiacre, Patron des jardiniers, célébrera sa traditionnelle messe samedi soir 18h en la Cathédrale de Nancy. ///



Une cérémonie avait lieu hier au monument aux morts de Metz, pour la prise de fonction du général de corps d’armée Christian Bailly, nouveau gouverneur militaire de Metz. ///



Patrick Weiten et Olivier Cottet étaient à Cappel et Puttelange-aux-Lacs hier matin, pour une visite de rentrée scolaire. ///



Rentrée et ensoleillée hier pour près de 10 000 élèves à Metz. Des ajustements pourraient intervenir aujourd'hui, après les traditionnels comptages sur l'ensemble des circonscriptions. ///



En foot, l'ailier gambien du FC Metz Ablie Jallow est prêté à l'AC Ajaccio pour une saison. Les corses sont 7è de Ligue 2. Âgé de 20 ans, il devrait ainsi avoir plus de temps de jeu, un prêt sans option s'achat. ///