Journal régional mardi 9 juillet 2019 8h RCF Jerico Moselle PODCAST

Le dernier passage du Tour remontait à 5 ans... Le Tour de France cycliste arrivera à Nancy cet après-midi, 213 km entre Reims et la cité Ducale. ///



Nous vous en parlions dès hier, une oeuvre du Festival “Constellations de Metz” fait beaucoup parler d’elle... Elle représente la tête du président des Etats-Unis Donald Trump, partiellement immergée dans la Moselle, pour symboliser le réchauffement climatique. Microtrottoir à suivre. ///



La musique médiévale ne nous est pas forcément familière. Pour y remédier, le festival “Voix et route Romane” propose depuis 27 ans un étonnant voyage à travers les musiques du Moyen Âge, en Alsace, et cet année aussi à Metz. ///



Une femme a été renversée mortellement sur un parking hier soir, avenue Foch à Metz. ///



Un motard est mort hier vers midi sur l'A31 entre Fey et Lesménils. ///



Un jeune milieu malien est à l'essai depuis hier au FC Metz. Boubacar Traoré a récement disputé le Mondial des moins de 20 ans avec le Mali. ///