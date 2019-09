Journal régional mercredi 11 septembre 2019 8h RCF Jerico Moselle PODCAST

Pierre CUNY maire de Thionville vient d'annoncer sa candidature aux municipales de mars prochain, nous l'écouterons dès le début de ce journal. ///



Conférence de presse de rentrée du maire de Metz. L'occasion pour Dominique GROS de présenter des modifications pour le stationnement. ///



Le lycée Colbert de Thionville accueille un nouveau dispositif pour les élèves en situation de handicap. Les "Job Ulis", un accompagnement pour l'insertion proffesionnelle de ces jeunes de lycées pros. ///



Un évènement de niveau 0 s'est produit le 12 juillet à la centrale nucléaire de Cattenom. L'incident vient d'être requalifié en niveau 1. Un autre événement de sûreté de niveau 1 a eu lieu le 4 septembre. Ces incidents n’ont pas eu d’impact sur la sûreté des installations, selon EDF. ///



Fréquentation estivale en hausse au Parc d'attraction Walygator de Maizières-Lès-Metz. Walygator travaille sur un projet de parc couvert de 3000M2, pour l'hiver 2020. ///



Ce rappel : l’A31 sera fermée dans le sens Metz-Luxembourg, du samedi 14 au lundi 16 septembre. En cause : des travaux d’étanchéité pour renforcer le viaduc à hauteur de Yutz, dans le prolongement du pont Beauregard. La Dir-Est invite les automobilistes à emprunter l'A30. Une déviation sera mise en place, et des bouchons sont à prévoir notamment samedi soir, dimanche après-midi, et lundi matin. ///



A Forbach, la police a mené un coup de filet contre un réseau de trafic de stupéfiants quartier du Wiesberg. ///



En foot, les bleus ont battu Andorre hier soir 3-0. Le Luxembourg s'est incliné à la maison face à la Serbie, 3 buts à 1. ///