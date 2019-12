Journal régional mercredi 18 décembre 2019 8h RCF Jerico Moselle PODCAST

Une large part de ce journal est consacrée à la réforme des retraites, reportage dans les 2 manifestations d'hier à Metz, CFDT Unsa et CFTC le matin, et les autres syndicats dont la CGT l'après-midi. ///



Mairie de Metz, préfecture, police, et justice, étaient réunis hier soir pour faire le bilan du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance. ///



Salle combre hier à Augny, les riverains ont pu dialoguer avec les élus et faire part de leurs inquiétudes sur le projet de centre logistique Amazon à Frescaty. ///



Une femme sur le point d'être incarcérée s'est donné la mort hier, juste avant son transfert à la maison d'arrêt de Metz-Queuleu. ///



Acheter son carburant au Luxembourg ne sera bientôt plus aussi intéressant. Le Grand-Duché vient d'annoncer une hausse des prix en 2020... ///



Jeudi soir, le maire de Metz Dominique GROS présentera son 13è et dernier budget. 205M€, en hausse de 2,6%, sans hausse des taux de fiscalité assure l'adjoint aux finances Bernard HEULLUY. ///