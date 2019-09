Journal régional mercredi 18 septembre 2019 8h RCF Jerico Moselle PODCAST

Laurent Kalinowski ne se représentera pas pour les municipales à Forbach, il l'a indiqué à nos confrères du Républicain-Lorrain. ///



Les travaux avancent de façon spectaculaire au stade Saint-Symphorien, avec hier la pose du premier gradin de la future Tribune Sud. [REPORTAGE] ///



Décourvrir la cité médiévale de Rodemack autrement, ce sera possible ce week-end pour les journées européennes du patrimoine. ///



2 détenus ont été retrouvés pendus à la maison d'arrêt de Metz-Queuleu en 4 jours. ///



Didier Martin, préfet de la Moselle, dresse un bilan du dispositif "quartier de reconquête républicaine" à Forbach Bellevue et Wiesberg. ///



La télé locale "Vià Mirabelle" présentait hier sa grille de rentrée. Elle accueille un nouveau directeur général, Jérôme Bergerot succède à Didier Bailleux. ///



« Étudiant dans ma ville » revient à Metz du 21 au 29 septembre. 11è édition pour marquer la rentrée de 22 000 étudiants mosellans. ///



Un 15e suspect a été interpellé à Forbach, soupçonné d'être impliqué dans un trafic de drogue quartier du Wiesberg. ///



C'est aujourd'hui la Journée nationale de la qualité de l’air. A cette occasion, le préfet de la Moselle Didier MARTIN visitera une station de mesure et d’indice de la qualité de l’air en Moselle à Metz-Borny. ///



En tennis, le messin Ugo Humbert sera opposé cet après-midi à l'allemand Yannick Maden, 129è mondial. Sont également présents en 1/8è de finale : le belge David Goffin, ou encore les français Benoit Paire, Richard Gasquet, Lucas Pouille, Pierre-Hugues Herbert, et Jo-Wilfrid Tsonga... ///