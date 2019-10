Journal régional mercredi 23 octobre 2019 8h RCF Jerico Moselle PODCAST

Les agriculteurs manifestaient hier en Moselle. Ils dénoncent la concurrence déloyale au niveau européen, ou encore le dénigrement du modèle agricole français. ///



Fin du suspense, Béatrice Agamennone a déclaré sa candidature aux municipales à Metz, nous l'écouterons. ///



Une start-up Thionvilloise s'envole pour Las Vegas. Cette jeune pouce du numérique facilite la communication entre professionnels des structures d'accueil des tout petits, et leurs parents. ///



L'usine de laine de roche Knauf a été inaugurée hier à Illange, malgré l'opposition des riverains. Un investissement de 110 millions d'euros, avec 120 emplois à la clé. ///



A Metz, une soixantaine de réfugiés et sans-abris ont trouvé un toit au gymnase du Luxembourg. ///



Une start-up Thionvilloise s'envole pour Las Vegas. Cette jeune pouce innovante s'appelle “Aqoona”, c'est le fruit d'un long travail de développement par Razek Akir, un mosellan de 41 ans. Elle participera en janvier au CES, “Consummer Electronics Show” de Las Vegas. ///



Plusieurs pasteurs protestants évangéliques appellent à une manifestation jeudi à Metz. Ils dénoncent je cite la "persécution" de leurs frères chrétiens en Kabylie, et la fermeture d'une église à Tizi-Ouzou. Rendez-vous jeudi à 17h Rue Serpenoise, devant la Colonne Merten. ///



En handball, Laura Glauser va être opérée des ligaments croisés. Gravement blessée au genou gauche, elle sera absente plusieurs mois et manquera le mondial au Japon. ///