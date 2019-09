Journal régional mercredi 25 septembre 2019 8h RCF Jerico Moselle PODCAST

La fusion des régions n'a pas généré d'économies, selon la cour des comptes. ///



"L'Eglise mosellane face à l'oppression nazie", un documentaire du diocèse de Metz. L'avant-première avait lieu cette semaine, et RCF a pu interroger les réalisatrices Nadège KIEFFER, et Christine MARTIN. ///



La CGT, appellait à manifester hier dans toute la France, contre la réforme des retraites. A Metz, le cortège a réuni environ un millier de personnes. ///



La candidature de Florian Philippot aux municipales de Forbach se précise. Sur Twitter, le président du parti Les Patriotes annonce une prochaine consultation des habitants sur des sujets du quotidien. ///



A Thionville, l'ancien maire PS Bertrand Mertz annonce la création d’un collectif de forces de gauche et écologiste. Il indique que cette démarche n'est « ni une candidature ni une liste, mais une démarche citoyenne. » ///



Le restaurant "la Voile Blanche" du Centre Pompidou-Metz en difficultés. ///



Uber débarque à Nancy et à Metz. Après Strasbourg, le géant des voitures de transport avec chauffeur s’implante en Lorraine à partir d'aujourd'hui, ce qui porte sa présence à 24 villes en France. ///



En football, le FC Metz se déplacera ce soir à Saint-Etienne à 19h, pour la 7è journée de Ligue 1. Hier soir Monaco a battu Nice 3 buts à 1. Les monégasques passent devant Metz au classement, les grenats sont avant-derniers. ///