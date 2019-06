Journal régional mercredi 26 juin 2019 8h RCF Jerico Moselle PODCAST

La Lorraine toujours en vigilance orange pour la canicule. A Metz, le CCAS active ce matin une plateforme téléphonique, pour prendre des nouvelles des séniors inscrits au registre canicule. ///



Le maire de Metz, Dominique Gros, demande toujours au Luxembourg la redistribution d’une partie de l’impôt sur le revenu des travailleurs frontaliers. ///



Le FC Metz présentait hier à la presse une nouvelle recrue, le défenseur Manuel Cabit arrive de l'AC Ajaccio. Recrutement à priori bouclé en défense, mais des renforts offensifs sont attendus, ainsi qu'en milieu de terrain. ///



Les policiers manifestaient hier devant l'Hôtel de Police de Metz, pour protester contre un nouveau mode de calcul de l'avantage d'ancienneté. ///



La ligne ferroviaire Luxembourg-Metz-Nancy était fortement perturbée hier soir. Les Chemins de Fer Luxembourgeois ont indiqué qu'un "problème technique" s'est produit sur un train de voyageur à Howald. ///



Un départ au Metz Handball. L'internationale française Gnonsiane Niombla quitte le club, pour rejoindre la formation hongroise de Siofok. ///



Le temps pour ce mercredi… encore plus chaud qu'hier, températures déjà comprises ce matin entre 17 et 22°. L'après-midi, le thermomètre atteindra 36, voire 38°. Protégez-vous et hydratez-vous, le Grand Est est toujours en vigilance orange canicule. Il faudra attendre le début de semaine prochaine pour repasser sous les 30°. ///