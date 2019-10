Journal régional mercredi 30 octobre 2019 8h RCF Jerico Moselle PODCAST

Le maire d’Amnéville met à pied la présidente du directoire du Galaxie, avec suspension immédiate. ///



Un compromis de vente a été signé pour l'accueil Jean Rodhain du Secours Catholique à Metz. Nous écouterons Olivier GUIBERT, l'économe diocésain. ///



Metz va expérimenter un espace anti-pollution à Metz-Borny. René DARBOIS, l'adjoint au développement durable nous dira de quoi il s'agit. ///



Dominique GROS maire de Metz participait hier au congrès des pouvoirs locaux du Conseil de l’Europe à Strasbourg. Le congrès a adopté une résolution pour « une répartition équitable de l’impôt dans les zones transfrontalières ». ///



Les Arènes accueillent l’émission « Prodiges » de France 2. Les enregistrements ont lieu jusqu'au 2 novembre. Il reste encore des places gratuites pour ce soir de 19h à 23h, et samedi de 14h à 18h. Réservations gratuites sur la billetterie des Arènes de Metz. ///



En sport, handball, les messines (leader) se déplaceront à Brest (2è) à 20h30. Le match sera retransmis sur Via Mirabelle, grace à un accord avec Sport en France, la chaîne du comité olympique français. ///



Bretons et lorrains se retrouveront aussi en foot, le FC Metz recevra Brest en coupe de la Ligue, à 21h05. L'ASNL se déplace à Montpellier. ///

Et puis Frank Michael sera à Creutzwald demain jeudi à 20 h salle Baltus. ///