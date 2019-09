Journal régional mercredi 4 septembre 2019 8h RCF Jerico Moselle PODCAST

Richard LIOGER, député « La République en Marche de Moselle », a déclaré hier sa candidature pour la mairie de Metz. Il se lance sans attendre l'investiture de son mouvement, qui tarde à trancher entre lui, Béatrice Agaménonne, et l'ex eurodéputée Modem Nathalie Griesbeck. ///



Lancement hier du "Grenelle des violences conjugales". En Moselle, on compte déjà 4 féminicides depuis janvier, des femmes mortes sous les coups de leur conjoint. ///



La 7e édition de #GEN (Grand Est Numérique), c'est jeudi 12 et vendredi 13 septembre. 5 000 professionnels attendus, et 87 exposants pour ce grand rendez-vous « business et numérique » du Grand Est. ///



Les pompiers de Meurthe-et Moselle sont en grève depuis plusieurs semaines. Selon les syndicats, le nombre d'intervention est passé en 20 ans de 20 000 à 50 000, sans hausse d'effectifs. ///



France 3 présentait hier ses programmes régionaux de rentrée. Côté docus, « Enquête de région »,le premier numéro concernera la radicalisation, à quelques semaines de l'anniversaire de l’attentat de Strasbourg. ///



A Forbach, un facteur débordé n'a pas trouvé mieux que de jeter les courriers dans une forêt, pour de pas avoir à les distribuer. ///



La Ville de Sarrebourg investit 3 Millions 330 000€ pour ses travaux. Un parking paysager de 325 places est en cours de réalisation sur l’ancien site Sernam. ///



5 États membres de l’Union Européenne ont accepté hier d’accueillir les migrants sauvés en mer Méditerranée par le navire Eleonore, dont la France et le Luxembourg. ///



Metz Handball donnait sa soirée de présentation hier soir au Kinépolis de St Julien Lès Metz. Un documentaire “en immersion” de 52 minutes sera diffusé sur la chaîne Via Mirabelle. ///