Journal régional mercredi 5 juin 2019 8h RCF Jerico Moselle PODCAST

Woippy relance l’idée d’un monorail sur l’A31! Le maire de Woippy Cédric GOUTH a évoqué l’idée avec le président de la région Grand Est Jean Rottner, rapporte le Républicain-Lorrain. ///



Présentation hier de la “Super Semaine de la Propreté”, qui débutera lundi, et jusqu'au 15 juin. Nous écouterons Jean-Louis LECOCQ adjoint au maire de Metz en charge de la propreté urbaine. ///



C'est ce dimanche 9 juin, qu'aura lieu la 15è édition du "Trail du Saint-Quentin". C'est la course nature de la Ville de Metz, nous ferons le point avec les organisateurs. ///



Angèle Bachel est candidate à l'investiture LREM aux municipales à Marly. ///



L'équipe de France championnes du monde de football recevait hier la légion d'honneur à l'Elysée, devant une trentaine d'écoliers de Moyeuvre-Grande. ///



4è édition aujourd'hui de Sécuvipole, Salon de la sécurité publique à Woippy. Avec un focus particulier sur le statut des policiers municipaux. ///



L’Autorité de sûreté nucléaire toujours préoccupée par la situation du Centre privé de radiothérapie de Metz. Il y a un an, elle avait fait des préconisations, mais son rapport constate l'absence d'amélioration. ///