Journal régional mercredi 9 octobre 2019 8h RCF Jerico Moselle PODCAST

350 personnes ont manifesté hier à Metz pour de meilleures conditions de travail dans les Ehpad, et la défense des retraités. ///



« Unis-Cité » accueille des jeunes en service civique pendant 6 à 8 mois. L'association est à la recherche de 44 volontaires pour Metz, pour des missions débutant dans 3 semaines. ///



Une jeune chercheuse de Moselle Est vient de remporter le prix "Jeunes Talents de la Fondation L’Oréal-Unesco", femmes et sciences. ///



Thierry JEAN, Président du Conseil d'Administration de Metz Techno'pôles, présentait la nouvelle stratégie, et les projets de développement du Technopole de Metz. ///



Le collectif "Stop Knauf" continue à manifester à Illange-Bertrange. Un nouveau défilé est prévu samedi, tandis que l'usine doit débuter prochainement sa production de laine de roches. ///



Le trafic SNCF était perturbé ce début de semaine à Thionville, à cause d'un poste d'aiguillage inondé durant le week-end. ///



François Grosdidier souhaite renforcer la sécurité à Metz, s'il est élu maire en mars prochain. Le sénateur "Les Républicains" veut s'inspirer de Woippy, ville voisine dont il a été maire. ///



Environ 200 agriculteurs étaient mobilisés en Moselle. Ils ont mis en place des barrages filtrants, en guise d'avertissement, pour sensibiliser sur leurs conditions de vie d’exploitants. Un autre rassemblement est prévu dans le Grand-Est le 22 octobre. ///