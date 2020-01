Journal régional vendredi 10 janvier 2020 8h RCF Jerico Moselle PODCAST

Nouvelle journée de mobilisation syndicale hier, contre la réforme des retraites. A Metz, le cortège a réuni entre 5000 et 6000 manifestants [REPORTAGE] ///



Le directeur de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine était hier en Moselle. L'Etat va débloquer 63M€ pour réhabiliter les quartiers à Metz, Woippy, Freyming-Merlebach, et Hombourg-Haut. ///



C'est mardi qu'avait lieu la signature d'un partenariat entre le "Service Militaire Volontaire", et les entreprises du MEDEF. Nous écouterons le général de brigade Marc BOILEAU, commandant du Service Militaire Volontaire. ///



La 1ère maison « France Services » de Moselle a été inaugurée à Entrange. ///



Thomas Scuderi, candidat aux municipales à Metz, inaugurait hier son local de campagne, rue Sainte Marie. Il a annoncé ouvrir une "nouvelle séquence" de sa campagne. ///



Le recteur de l'académie Nancy-Metz visitait hier les logements étudiants à réhabiliter sur le campus messin du Saulcy. ///



TER Grand Est fait un geste commercial, pour compenser l’impact des grèves. L'abonnement sera intégralement remboursé pour décembre. ///



En foot, l’AS Nancy Lorraine accueillera Valenciennes ce soir à 20h, pour la 20è journée de Ligue 2. En Ligue 1, le FC Metz recevra Strasbourg demain à 20h. ///

Les supporters strasbourgeois boycotteront le déplacement, en raison de la limitation par le préfet du nombre de billets à 300, pour cause de rénovation de la tribune Sud. ///



6,4 M€, ce sont les retombées économiques du Festival Constellations de Metz, festival des arts numériques. ///



+Agenda diocésain (Marc TAILLEBOIS/Service communication du diocèse de Metz)