Journal régional vendredi 11 octobre 2019 8h RCF Jerico Moselle PODCAST

Le marathon Metz-Mirabelle, c'est ce dimanche. Pour cette 10è édition, plus de 7 000 coureurs sont attendus, et Metz accueille les championnats de France. ///



Le Rectorat de Nancy-Metz, fait le bilan de l’opération « Jeunes Entreprises ». Objectif : faire découvrir aux collégiens et lycéens le monde professionnel, par une immersion dans une entreprise d’accueil. ///



Jusqu’à 2 ans de prison avec sursis requis, pour des malversations présumées à l'office HLM Logi Est. Le jugement sera rendu le 19 décembre. ///



Metz accueillera samedi une nouvelle manifestation régionale des gilets jaunes. Rendez-vous fixé place Mazelle, demain à 13h30. ///



Plus d'un mois pour découvrir ou redécouvrir l'art de la marionnette... Le festival “Géo Condé” s'installe ce week end en Lorraine. ///



Le Conseil économique social et environnemental était réuni hier à Metz. L'assemblée socio-professionnelles régionale a jugé prématurées les critiques de la Cour des comptes, épinglant la gestion du Grand Est. ///



L’État a signé une convention de sécurité avec plusieurs centres commerciaux mosellans, pour prévenir la menace terroriste. Le centre commercial Waves à Moulins-lès-Metz fait partie des premiers signataires. Mais aussi le Printemps à Metz, et Cora Mondelange-Sainte-Marie-aux-Chênes-Moulins-lès-Metz et Metz-Technopôle. ///



Les éditions papier de l'Est-Républicain, le Républicain-Lorrain, et Vosges-Matin, perturbées par une panne sur l'une des 2 rotatives du centre d'impression d'Houdemont. ///



L’Agence régionale du tourisme Grand Est présentait les chiffres des nuitées 2019 en Lorraine. Sur les 7 premiers mois de l'année, la Lorraine a connu une hausse de ces nuitées de 5 % par rapport à 2018, soit 4 millions 173 558 nuitées. ///