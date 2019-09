Journal régional vendredi 13 septembre 2019 8h RCF Jerico Moselle PODCAST

L'Union des Entreprises de Moselle, organise un voyage d'affaire en Israel du 10 au 14 novembre. Tous les détails avec Jean POULALLION, président de l'UE 57. ///



La synagogue de Delme vient d'obtenir le label “Centre d’Art Contemporain d’intérêt national”. ///



Jamy Gourmaud, journaliste et ex animateur de "c'est pas sorcier" sur France 3, donnera une conférence pour les collégiens lors de l’événement Grand Est Numérique cet après-midi. ///



On en sait plus sur le coup de filet cette semaine dans le milieu de la drogue à Forbach. 26kg de cannabis ont été saisis, et 45 500€ en liquide. 14 personnes ont été interpellées. ///



En Meurthe-et-Moselle, 100 kg d'ecstasy ont été saisis mardi par la douane dans un véhicule au péage de Gye sur l'A31. ///



Latifa IBN ZIATEN, mère de Imad soldat tué par le terroriste Mohamed Merah, participait hier à une cérémonie de recueillement à Woippy, où une rue porte le nom de son fils depuis 2017. ///



Laëtitia AVIA, Députée de Paris, sera aujourd'hui à Metz. Elle travaille notamment sur la lutte contre la haine et les discriminations sur internet. Une loi est en cours d’examen au Sénat, pour responsabiliser les plates-formes numériques, qui devront retirer les contenus haineux signalés sous 24 heures, sous peine de fortes amendes. ///



Jard'in Metz revient dimanche 22 septembre, pour les Journées européennes du patrimoine. Un festival ouvrant des jardins publics et privés, programme complet sur metz.fr ///



En football, le FC Metz se déplacera demain soir à Bordeaux pour la 5è journée de Ligue 1. En Ligue 2, l'AS Nancy Lorraine se rend ce soir à Guingamp. ///