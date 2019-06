Journal régional vendredi 14 juin 2019 8h RCF Jerico Moselle PODCAST

Les syndicats ont perturbé hier à Metz la séance du Conseil Economique Social et Environnemental Grand-Est, ils dénoncent un projet d’harmonisation du temps de travail dans les lycées. ///



Du changement à la tête de RCF Jerico Moselle. Après 18 mois de présidence, Vincent BARBARAS a choisi de passer la main cette semaine, à l’occasion de l’assemblée générale. C'est Roger CAYZELLE qui lui succède, nous les entendrons tous les deux. ///



"Content Store", c'est le nouveau concept de magasin SFR qui vient d'être inauguré rue Serpenoise à Metz. ///



L'assasin présumé de Logan, 21 ans à Sarreguemines, a été interpellé dans le sud de la France. Le jeune sarregueminois de 21 ans avait été abattu le 2 juin rue du Général-Mangin, sur fond de trafic de cannabis. ///



La carte scolaire de Moselle a été ajustée cette semaine, en prévision de la rentrée. 11 classes qui devaient fermer rouvriront finalement en septembre. A noter aussi 7 ouvertures de classe, à Freyming-Merlebach, Bening-lès-Saint-Avold, Maizières-lès-Metz, Cuvry, Mondelange, Serémange-Erzange, et Uckange. ///



Le FC Metz tient sa 2è recrue : le défenseur Manuel Cabit, en provenance de l'AC Ajaccio s'est engagé pour 3 saisons. Latéral gauche, il est aussi capable d’évoluer dans l’axe de la défense, et s'apprête à découvrir la Ligue 1. ///



On connait par ailleurs le programme des matches amicaux pour cet été. Les grenats disputeront 6 matches de préparation : contre Charleroi, Sochaux, Reims, Seraing, et 2 autres matches à définir. ///