Journal régional vendredi 15 novembre 2019 8h RCF Jerico Moselle PODCAST

Le Secours-Catholique Meuse-Moselle présentait son rapport 2019 sur la pauvreté. Gros plan sur les ateliers cours de français du Secours Catholique, pour faciliter l'intégration des migrants. ///



Emmanuel Lebeau présentait il y a quelques jours sa candidature aux municipales à Metz, nous l'écouterons. ///



Suite de notre série de témoignages, J moins 5 avant les "Noëls de Moselle". Nous écouterons Yann Grienenberger, directeur du centre international d'art verrier de Meisenthal. ///



Béatrice Agamennone exclue de "La République En Marche", après sa candidature dissidente face à Richard LIOGER, candidat investi par LREM. ///



Jérémy Aldrin candidat aux municipales, propose la création d'un métro à Metz! Le "Métropole" utiliserait le réseau actuel de voies de chemin de fer, et les gares existantes. ///



Christian Bemer, 9è candidat déclaré à la mairie de Metz. Son programme : doubler les effectifs de police municipale, et tripler le nombre de caméras de vidéosurveillance. Il annonce aussi la gratuité des parkings et des transports... financés par des économies. ///



Dimanche, les cérémonies du 75ème anniversaire de la libération de Metz, se dérouleront au Mémorial américain de Bellecroix à 9h30, et Place d'Armes à 10h30. Puis à 11h, une exposition de véhicules et matériel de la Seconde Guerre mondiale sera présentée par l'Association Thank GI'S, cour du Marché couvert et place Jean-Paul II. ///