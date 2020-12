Journal régional • Vendredi 18 décembre 2020 à 8h

Le journal régional de la rédaction de RCF en Alsace et en Lorraine, le vendredi 18 décembre à 8h.



À la une, la journée internationale des migrants, la faillite de Mediapro qui menace les clubs professionnels et amateurs, les animaux ne sont pas des objets de consommation qu'on offre à Noël pour la SPA, et enfin le portrait d'Aurélie Roux, Miss Alsace 2020, en lice le 19 décembre 2020 pour l'élection de Miss France 2021.



Présentation : Adrien Beaujean