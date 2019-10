Journal régional vendredi 18 octobre 2019 8h RCF Jerico Moselle PODCAST

Les conseillers régionaux sont réunis à Metz en séance plénière. Ils ont pu débattre sur les rapports de la Cour des Comptes épinglant la gestion régionale, nous écouterons Jean ROTTNER, président de la région Grand Est. ///



Circulation des trains perturbée ce matin en Lorraine, suite à un mouvement de grève inopiné. Des conducteurs de trains et des contrôleurs ont fait valoir leur droit de retrait, suite à plusieurs incidents. ///



Le Festival Constellations a rassemblé 1,4 million de visiteurs en 2019. C'est un nouveau record de fréquentation. La 4e édition aura lieu du 25 juin au 5 septembre 2020, avec une dimension internationale plus affirmée. ///



« NOE-NOAH », un projet transfrontalier pour l’inclusion sociale, la culture, et l’écologie. Avec à la clé plus de 4 millions d’euros. Nous écouterons Hacène LEKADIR, adjoint au maire de Metz en charge de la culture. ///



Brahim Hammouche, député MODEM de la Moselle, en appelle au département pour réduire la précarité sur le Nord mosellan. ///



En foot, Ligue 2, Nancy se déplacera à 20h à l'AC Ajaccio. En Ligue 1, le FC Metz accueillera le FC Nantes demain soir à 20h. ///