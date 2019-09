Journal régional vendredi 20 septembre 2019 8h RCF Jerico Moselle PODCAST

Et si la Moselle profitait des retombées des Jeux Olympiques Paris 2024? Le département est candidat au label "Terre de Jeux 2024". ///



Les Journées Européennes du Patrimoine, c'est ce week-end. Exemple à Metz, une centaine de lieux ouvriront leurs portes pour l'occasion. ///



Les « 2 000 choristes » seront de retour au Galaxie d'Amnéville les 25, 26 et 27 octobre, avec Catherine Lara, Amir, Michaël Gregorio, et Florent Mothe. ///



Le corps d’un homme de 20 ans a été retrouvé hier dans la Moselle, près du camping municipal de Metz. La piste d’un malaise serait privilégiée. ///



Jean Rottner, président du Grand Est, était hier sur le site Total à Carling. La Région a investi plus de 10 M€ sur cette plateforme pétrochimique depuis 2014. ///



L’hôpital messin Sainte-Blandine va fermer, et être reconverti en logements. Près de 200 logements verront le jour, d'ici 2024-2025. ///



4 nouvelles stations d'autopartage à Metz. Le réseau "Citiz" permet de louer une voiture en libre-service pour 1 heure, 1 jour ou plus. ///



En ligue 1 de football, le FC Metz accueillera samedi Amiens à 20h au stade St Symphorien. // En Ligue 2, l'AS Nancy Lorraine reçoit vendredi Chambly à 20h au stade Marcel Picot. ///



Au Moselle Open de tennis, la tête de série N°1, le belge David GOFFIN, a été battu hier par l'espagnol Pablo Carreno Busta. Elimination aussi de Gilles Simon, Richard Gasquet, ou encore Pierre-Hugues HERBERT. Jo-Wilfrid Tsonga est qualifié pour les 1/4 de finale, il sera opposé au géorgien Basilashvili 17è mondial. ///