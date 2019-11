Journal régional vendredi 22 novembre 2019 8h RCF Jerico Moselle PODCAST

Muriel PÉNICAUD, Ministre du Travail, sera aujourd'hui à Metz. Elle lancera l’application mobile « MonCompteFormation », et le site internet moncompteformation.gouv.fr ///



Le Département de la Moselle rejoint officiellement la communauté « Terre de Jeux 2024 ». Le Département est aussi candidat pour les “Centres de préparation aux Jeux”, pour accueillir des délégations des JO. ///



Début ce soir des "Noëls de Moselle", avec l'inauguration du Sentier des Lanternes à 17h. Les manifestations seront nombreuses dans tout le département, nous dira Patrick Weiten. ///



Emmanuel Lebeau présentait hier ses propositions contre les incivilités. Candidat aux municipales de Metz, il souhaite renforcer la police municipale, et veut créer un réseau de télésurveillance basé sur le fournisseur d'énergie messin UEM. ///



L'établissement Français du Sang s'attend à un hiver compliqué. Les équipes se relaient pour collecter un maximum de poches de sang en faveur des hôpitaux régionaux, en manque de ressources. Tous les points de collectes sont à retrouver sur internet dondesang.efs.sante.fr ///



Le centre Pompidou-Metz propose une nouvelle exposition sur la sculpture des 20è et 21è siècles. L’exposition « Des mondes construits, un choix de sculptures du centre Pompidou » est visible jusqu’au 23 août 2021. ///



En foot, début ce soir de la 14è journée de Ligue 1, avec à l'affiche : Lille Paris-Saint-Germain. Demain, le FC Metz recevra Reims à 20h. En Ligue 2, l'AS Nancy Lorraine se déplacera ce soir à Grenoble, pour la 15è journée. ///