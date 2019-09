Journal régional vendredi 27 septembre 2019 8h RCF Jerico Moselle PODCAST

Les réactions sont nombreuses en Lorraine, après le décès hier de Jacques Chirac, à l'âge de 86 ans. ///



L'entreprise Saint-Gobain Pont-A-Mousson va t'-elle passer sous pavillon chinois? Un étude commandée par la région recommande une nationalisation, pour éviter notamment la perte de 1500 brevets. ///



Le projet de centre logistique Amazon à Metz-Frescaty prend une tournure concrète, un compromis de vente vient d'être signé pour 20 ha de terrain. ///



Christophe CASTANER, ministre de l’Intérieur, sera à Metz cet après-midi. Il participera à un Séminaire sur la prévention du suicide dans la police à l’Institut régional d’administration, et rencontrera des représentants des services de police nationale de la Zone Est. ///



Les conseillers départementaux étaient réunis toute cette semaine, pour leur 3è session trimestrielle. L'occasion d'aborder la reconversion de l’Etablissement Régional d’Enseignement Adapté de Verny. Le site deviendra «ACADEMOS», une «cité des sports, de la jeunesse et de la sécurité civile». Autre sujet d'actualité, la place de la Moselle au sein de l'Université de Lorraine. Nous écouterons Patrick WEITEN, président du Conseil Départemental. ///



Rentrée délicate pour l'EFS, l'établissement français du sang. Depuis près d'un mois, les donneurs se font moins nombreux sur les sites de prélèvement régionaux. Les différentes collectes sont à retrouver sur dondesang.efs.sante.fr ///



"Un pas vers nos origines", une expo photo réalisée par un strasbourgeois, qui a fait la route à pied de la France vers l'Algérie, en passant par les chemins de Compostelle. Rendez-vous Porte des Allemands à Metz à partir de samedi, et jusqu'au 6 novembre. Entrée gratuite. ///



En football, le FC Metz recevra Toulouse, samedi 20h au stade St Symphorien. Les hommes de Vincent HOGNON sont 16è, après leur précieuse victoire à Saint-Etienne. ///



En Ligue 2, l'AS Nancy Lorraine 13è jouera chez le 5è Clermont ce soir à 20h. ///